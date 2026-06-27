«Πάει για το μπαμ με Ντε Σίλιο ο Ηρακλής» (pic)

Ο Ηρακλής φαίνεται να ετοιμάζει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή μεταγραφή, καθώς βρίσκεται σε επαφές με τον Ματία Ντε Σίλιο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης συζητά με τον 32χρονο Ιταλό δεξιό μπακ, ο οποίος είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους.

Ο Ντε Σίλιο έχει πλούσια καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Μίλαν και της Γιουβέντους, ενώ έχει και αρκετές συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ιταλίας.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και απομένει να φανεί αν ο Ηρακλής θα καταφέρει να ολοκληρώσει μια από τις πιο δυνατές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού.