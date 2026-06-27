Σαμπαλένκα: «Πατατάκια, γλυκά και είμαι εντάξει»

Πώς κατάφερε η Αρίνα Σαμπαλένκα να ξεχάσει όσα είπε περί... απόσυρσης από το τένις μετά τον αποκλεισμό της στα προημιτελικά του Roland Garros; ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Δύο σακούλες πατατάκια, μερικά γλυκά και είμαι εντάξει (γέλια)», είπε όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη τύπου πόσο καιρό χρειάστηκε για να ξεπεράσει την ήττα. «Δεν ξέρω. Νομίζω μερικές μέρες. Απλώς χρειάζεται να φύγω από το μέρος όπου συνέβησαν όλα και μετά θα νιώσω λίγο καλύτερα».

Μίλησε και για τη μάχη για το Νο.1 με την Έλενα Ριμπάκινα. «Σε αυτό το σημείο της καριέρας μου, δεν επικεντρώνομαι πραγματικά στην κατάταξη. Νομίζω ότι έμαθα μέσα στα χρόνια πως τη στιγμή που αρχίζεις να εστιάζεις στην κατάταξή σου, τα πράγματα αρχίζουν να... πώς το λέτε... να σου ξεφεύγουν; Έτσι δεν το λέτε; Συγγνώμη, παιδιά. Εγώ απλώς επικεντρώνομαι στον εαυτό μου. Ό,τι κι αν κάνει εκείνη εδώ, είναι η δική της ζωή, η δική της ιστορία. Εγώ επικεντρώνομαι στον εαυτό μου και στη δική μου πορεία. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος αυτού του τουρνουά θα μπορέσω να παραμείνω στην κορυφή του παιχνιδιού μου».

Η Σαμπαλένκα μίλησε για περίπου δέκα λεπτά στη συνέντευξη τύπου, επιλέγοντας η ίδια πότε α σταματήσει, λόγω της διαμαρτυρίας των παικτών για τα prize money στα Grand Slams. To περίεργο, πάντως, είναι ότι το Wimbledon έδωσε αύξηση περίπου 20% και αυτό δεν ικανοποίησε τους αθλητές. «Είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα το γεγονός ότι αυξάνουν τα χρηματικά έπαθλα. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή αρχή. Αν κοιτάξει κανείς την τελευταία δεκαετία και συγκρίνει τα χρηματικά έπαθλα με εκείνα του 2016, ουσιαστικά βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο, καθώς στην πορεία είχαν μειωθεί. Είναι, λοιπόν, μια πολύ καλή αρχή. Ελπίζω πραγματικά ότι επιτέλους θα καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, καταλήγοντας σε μια συμφωνία με την οποία θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ελπίζω επίσης να μη χρειαστεί ποτέ να περάσουμε ξανά από αυτή τη διαδικασία».

Kαι πρόσθεσε: «Το κάνουμε για το tour, δεν το κάνουμε για εμάς. Το κάνουμε για τους υπόλοιπους παίκτες που υποφέρουν ακόμη και για να μπορέσουν να πληρώσουν έναν προπονητή. Δεν είναι εύκολη ζωή για τους παίκτες που είναι, ας πούμε, χαμηλότερα στην κατάταξη. Οπότε το κάνουμε για εκείνους. Eίμαι περισσότερο από σίγουρη ότι το κοινό μας καταλαβαίνει. Θέλω να πω, παίζουμε αγώνες, είμαστε εκεί, αγωνιζόμαστε, προσφέρουμε θέαμα. Τώρα απλώς περιορίζουμε τα media μας. Απλώς προσπαθούμε πραγματικά να φτάσουμε σε κάτι με το οποίο όλοι θα είναι ευχαριστημένοι».