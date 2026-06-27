Ο Μοντέρο ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό και… χαμογέλασε χωρίς να επεκταθεί (vid)

Μιλώντας σε κανάλι της πατρίδας του, της Δομινικανής Δημοκρατίας, ο Μοντέρο ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό, όμως απέφυγε να απαντήσει στους δημοσιογράφους.
Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν:
Δημοσιογράφος 1: «Ζαν, μια ερώτηση… σχετικά με τη μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό… Κάποια στιγμή…»
Δημοσιογράφος 2: «Κατ’ αρχάς, είναι επιβεβαιωμένο;»
Μοντέρο: «Το επιβεβαίωσε αυτός!» (γέλια)
Δημοσιογράφος 1: «Δεν ειναι επιβεβαιωμενο, γι’αυτό υπάρχει ερώτηση»
Μοντέρο: «Το λες με τόση βεβαιότητα σαν να ήσουν εκεί»
Δημοσιογράφος 1: «Γιατί υπάρχουν φήμες από αυτή την πλευρά που βγήκαν».
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