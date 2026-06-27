Ο Μοντέρο ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό και… χαμογέλασε χωρίς να επεκταθεί (vid)

O Ζαν Μοντέρο θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό την καριέρα του κι όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη μεταγραφή του δε θέλησε να επεκταθεί και απλά χαμογέλασε.

Μιλώντας σε κανάλι της πατρίδας του, της Δομινικανής Δημοκρατίας, ο Μοντέρο ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό, όμως απέφυγε να απαντήσει στους δημοσιογράφους.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν:

Δημοσιογράφος 1: «Ζαν, μια ερώτηση… σχετικά με τη μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό… Κάποια στιγμή…»

Δημοσιογράφος 2: «Κατ’ αρχάς, είναι επιβεβαιωμένο;»

Μοντέρο: «Το επιβεβαίωσε αυτός!» (γέλια)

Δημοσιογράφος 1: «Δεν ειναι επιβεβαιωμενο, γι’αυτό υπάρχει ερώτηση»

Μοντέρο: «Το λες με τόση βεβαιότητα σαν να ήσουν εκεί»

Δημοσιογράφος 1: «Γιατί υπάρχουν φήμες από αυτή την πλευρά που βγήκαν».

Δείτε το βίντεο στο 1:15:40