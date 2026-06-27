«Ο Λόνι Ουόκερ εξετάζει ξανά την επιστροφή του στο ΝΒΑ»

Την τύχη του στο ΝΒΑ θέλει να δοκιμάσει ξανά ο Λόνι Ουόκερ, όπως σημειώνεται από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο έγκριτος δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, αναφέρει πως ο 27χρονος γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ «είναι υποψήφιος για να επιστρέψει στο ΝΒΑ το καλοκαίρι» και πως «έχει ΝΒΑ out με τη Μακάμπι Τελ Αβιβ ως τις 15 Ιουλίου».

Μετρώντας ήδη επτά χρόνια προϋπηρεσίας στον μαγικό κόσμο και έχοντας σταθερά διψήφιο μέσο όρο πόντων στην καριέρα του (10 πόντοι μέσο όρο) με τους Σπερς, Λέικερς, Νετς και Σίξερς, ο Ουόκερ αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες που αναζητούν ποιοτική ενίσχυση στην περιφέρεια.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια, όντας ο βασικός επιθετικός πυλώνας της Μακάμπι. Σημείωσε 15.2 πόντους κατά μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ παράλληλα πρόσφερε 2.5 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε περίπου 23 λεπτά συμμετοχής.