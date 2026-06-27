«Δεν ενεργοποίησε την οψιόν ο Λεβαδειακός - Γυρίζει στην Αργεντινή ο Μπάλτσι»

Μετά από δύο σεζόν στον Λεβαδειακό, ο Γκιγιέρμο Μπάλτσι αναμένεται να επιστρέψει στην Αργεντινή, καθώς η ομάδα της Βοιωτίας φέρεται πως αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στη Λατινική Αμερική «ο Γκιγέρμο Μπάλτσι την 1η Ιουλίου θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Μπέλα Βίστα. Ο Λεβαδειακός τελικά δεν έκανε χρήση της ρήτρας αγοράς. Ο μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 στη Νιούελς Ολντ Μπόις».
GUILLERMO BALZI el 1 de julio tendrá que presentarse en Bella Vista. LEVADIAKOS finalmente NO hizo uso de la opción de compra. El mediocammpista tiene contrato hasta diciembre de 2027 como informé en @Estadio_3 https://t.co/CaZJUaFFFd— Gonzalo Calvigioni (@Calvi31) June 26, 2026