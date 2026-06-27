«Δεν ενεργοποίησε την οψιόν ο Λεβαδειακός - Γυρίζει στην Αργεντινή ο Μπάλτσι»

Στην Αργεντινή θα επιστρέψει ο Μπάλτσι, με τον Λεβαδειακό να μην ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα Μέσα της Λατινικής Αμερικής.

Μετά από δύο σεζόν στον Λεβαδειακό, ο Γκιγιέρμο Μπάλτσι αναμένεται να επιστρέψει στην Αργεντινή, καθώς η ομάδα της Βοιωτίας φέρεται πως αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στη Λατινική Αμερική «ο Γκιγέρμο Μπάλτσι την 1η Ιουλίου θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Μπέλα Βίστα. Ο Λεβαδειακός τελικά δεν έκανε χρήση της ρήτρας αγοράς. Ο μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 στη Νιούελς Ολντ Μπόις».