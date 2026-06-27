Εκλογές Λίγκας με δύο «μπλοκ» που «φωτίζουν» πώς μπορεί να διαμορφωθεί και το τηλεοπτικό τοπίο...

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τα δύο "μέτωπα" με Ολυμπιακό από τη μία και Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ από την άλλη

Σε... κανονικές ποδοσφαιρικές συνθήκες μια εκλογική διαδικασία στην ηγεσία της Super League θα έπρεπε να απασχολεί ΜΟΝΟ για το πως ο "εκλεκτός" των ομάδων θα προωθήσει καλύτερα το "προϊόν". Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι ένας τεχνοκράτης με σπουδαίο βιογραφικό και εμπειρία στην αγορά, ο οποίος θα είχε τη στήριξη και των 14 ομάδων και ταυτόχρονα την απαίτηση από εκείνες να "μεγαλώσει" τη λίμνη των εσόδων και της προοπτικής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε οι προκλήσεις για αναβάθμιση είναι συνεχείς και τούτη η εποχή δεν ενδείκνυται για "κλειστές ομπρέλες"!

Αντ' αυτού στην ελληνική Λίγκα ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε ξανά μία πιθανή "μετωπική". Οι ζυμώσεις δίνουν και παίρνουν καιρό τώρα. Αρχικά επρόκειτο να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος υποστηριζόμενος από το ένα "μπλοκ των 7" (Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Άρης) ο Αχιλλέας Μπέος. Ομως από χθες το ρεπορτάζ άλλαξε τα δεδομένα καθώς έγινε γνωστό ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Τι σημαίνει αυτό; Αρκετοί θα το μεταφράσουν ότι ο κ. Μαρινάκης θεωρεί ότι στην κάλπη θα πάρει έστω και οριακά τη νίκη ανατρέποντας το 7-7 που υπάρχει τούτη την ώρα.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι είναι μια κίνηση τακτικής του προέδρου του Ολυμπιακού για να γεμίσει "αμφιβολίες" την "απέναντι πλευρά" και τελικά να μην έχει ισχυρό αντίπαλο.

Όπου ισχυρός αντίπαλος για την προεδρία, θα μπορούσε να είναι ο Γιάννης Αλαφούζος ή ο Μάριος Ηλιόπουλος. Από την πλευρά της ΑΕΚ δεν φαίνεται πως "ψήνονται" για υποψηφιότητα. Ούτε ο κ. Ηλιόπουλος ούτε ο κ. Λυσσάνδρου.

Αντίθετα η υποψηφιότητα μπορεί να προκύψει από τον Παναθηναϊκό, παρόλο που αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Πηγές μου υποστηρίζουν ότι τελικά ο κ. Αλαφούζος θα θέσει υποψηφιότητα, άλλοι όμως λένε ότι στην πράσινη ΠΑΕ δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική απόφαση.

Θυμίζω ότι το "δεύτερο μπλοκ των 7" αποτελείται από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικό, Ηρακλή, Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Όλα αυτά βέβαια εάν δεν συμβεί κάποια αλλαγή ("κωλοτούμπα") της τελευταίας στιγμής από τα δύο "μπλοκ".

Υπάρχει φυσικά και η ψήφος της ΕΠΟ. Η Ομοσπονδία ψηφίζει παραδοσιακά "λευκό", αυτό όμως δεν σημαίνει πως αν θελήσει να ψηφίσει υπέρ κάποιου υποψήφιου υπάρχει κάποιος... νόμος που θα της απαγορεύσει να το κάνει.

Ο,τι κι αν συμβεί όμως την Τρίτη (ακόμη κι αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές), υπάρχει κάτι πιο σημαντικό το οποίο ρίχνει φως στο (τηλεοπτικό) "μέλλον".

Η συμπόρευση Αλαφούζου, Ηλιόπουλου, Μαρινάκη στη Λίγκα δεν αποκλείεται (πολλοί το θεωρούν "αρκετά πιθανό") να συνεχιστεί και στα τηλεοπτικά. Θυμίζω ότι η σεζόν 2026-27 είναι η τελευταία στην οποία έχουν συμβόλαιο με την PERCAPITA (στην οποία είναι μέτοχος ο Βαγγέλης Μαρινάκης) η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και η νέα "πλατφόρμα Αλαφούζου" στοχεύει ξεκάθαρα στο να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των δύο μεγάλων ΠΑΕ. Οπως συνέβη και με τα δικαιώματα του Ηρακλή, του κυπέλλου Ελλάδος (με 8,3 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια στην ΕΠΟ) και του πρωταθλήματος μπάσκετ.

Αντιλαμβάνεστε πως η συζήτηση των τριών "μεγάλων" για τηλεοπτική συμπόρευση γίνεται ακόμα πιο "στρωμένη" όταν υπάρχει ήδη η συμπόρευσή τους στο επίπεδο των εκλογών της Λίγκας...