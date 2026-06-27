«Δίνει 2 εκατ. ευρώ για τον Πραντίγια η Ρεάλ»

Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να βρίσκεται ο Χάιμε Πραντίγια της Βαλένθια, με τη «Βασίλισσα» να εμφανίζεται διατεθειμένη να δαπανήσει ένα πολύ σημαντικό ποσό για να εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ της Βαλένθια, όπου αγωνίζεται από το 2020, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των Μαδριλένων για την ενίσχυση στις θέσεις των ψηλών.

Η Ρεάλ έχει χάσει ήδη τον Τρέι Λάιλς, ενώ κοντά στην έξοδο βρίσκονται και οι Μάριο Χεζόνια και Τσούμα Οκέκε, κάτι που αν συμβεί θα αφήσουν την ομάδα γυμνή στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, η εφημερίδα AS υποστηρίζει ότι το συνολικό κόστος της μεταγραφής μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο παίκτης εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την προοπτική να μετακομίσει στη Μαδρίτη.

Από την πλευρά της, η Βαλένθια εξαντλεί κάθε περιθώριο για να τον πείσει να παραμείνει στο ρόστερ της, ακολουθώντας μια στρατηγική αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποίησε πρόσφατα στην περίπτωση του Κάμερον Τέιλορ. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση για το deal βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του Ισπανού διεθνή ψηλού.