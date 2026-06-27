Το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη Λαμία - Δυναμικό παρών ο κόσμος της Ενωσης!(vid)

Μετά τη Νέα Αρτάκη επόμενος σταθμός για το τρόπαιο της ΑΕΚ ήταν η Λαμία, με τους Ενωσίτες να δίνουν δυναμικό παρών στην πλατεία Ελευθερίας.

Παρά πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης βρίσκονται στον χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση , για να δουν από κοντά την Κούπα και να φωτγραφηθούν μαζί της.

Το κλίμα στην εκδήλωση όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο είναι πανηγυρικό και η ατμόσφαιρα... εκρηκτική με καπνογόνα και συνθήματα.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6

ΒΟΛΟΣ: στις 20.00 στο Άγαλμα Ελευθερίας, στην παραλία Βόλου (έναντι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6

ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.

ΤΡΙΤΗ 30/6

ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι.

ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.