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Το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη Λαμία - Δυναμικό παρών ο κόσμος της Ενωσης!(vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Μετά τη Νέα Αρτάκη επόμενος σταθμός για το τρόπαιο της ΑΕΚ ήταν η Λαμία, με τους Ενωσίτες να δίνουν δυναμικό παρών στην πλατεία Ελευθερίας.

Παρά πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης βρίσκονται στον χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση , για να δουν από κοντά την Κούπα και να φωτγραφηθούν μαζί της.  

Το κλίμα στην εκδήλωση όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο είναι πανηγυρικό και η ατμόσφαιρα... εκρηκτική με καπνογόνα και συνθήματα. 

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6
ΒΟΛΟΣ: στις 20.00 στο Άγαλμα Ελευθερίας, στην παραλία Βόλου (έναντι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). 
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6
ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου. 
ΤΡΙΤΗ 30/6
ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι. 
ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.

Το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη Λαμία - Δυναμικό παρών ο κόσμος της Ενωσης!(vid)