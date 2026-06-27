Το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη Λαμία - Δυναμικό παρών ο κόσμος της Ενωσης!(vid)

Παρά πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης βρίσκονται στον χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση , για να δουν από κοντά την Κούπα και να φωτγραφηθούν μαζί της.
Το κλίμα στην εκδήλωση όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο είναι πανηγυρικό και η ατμόσφαιρα... εκρηκτική με καπνογόνα και συνθήματα.
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6
ΒΟΛΟΣ: στις 20.00 στο Άγαλμα Ελευθερίας, στην παραλία Βόλου (έναντι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6
ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.
ΤΡΙΤΗ 30/6
ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι.
ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.