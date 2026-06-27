Πρώτος στόχος ήταν ο Ράστοντερ εδώ και μήνες, ήρθε με υπογραφή Κοτσόλη, Μπαλντίνι, Νίστρουπ!

Ο Ελμιν Ράστοντερ είναι η πέμπτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και ο πρώτος στόχος για την επίθεση εδώ και μήνες. Ο ρόλος των Κοτσόλη, Μπαλντίνι και η θετική εισήγηση του Νίστρουπ. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης.

Ο Ράστοντερ είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και την ερχόμενη Τρίτη έρχεται μαζί με τον Κοτσόλη, για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού και έτοιμος να παίξει.

Ο πρώην επιθετικός της Τουν ήταν ο πρώτος στόχος της ομάδας για την επίθεση εδώ και μήνες. Είναι μία ψαγμένη επιλογή. Αρχικά τον έψαξε ο Μπαλντίνι και ενημέρωσε τον Κοτσόλη εδώ και μήνες. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, τον είδε, ρώτησε, έμαθε , είδε πολλά παιχνίδια και του άρεσε πολύ. Στο μυαλό του ήταν εδώ και καιρό, ότι ο συγκεκριμένος παίκτης ταιριάζει με αυτό, που θέλει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση.

Όταν ήρθε ο Νίστρουπ , ο Κοτσόλης έδωσε τον παίκτη στον Δανό τεχνικό, που τον είδε και έδωσε την συγκατάθεσή του για την απόκτησή του. Υπήρχε και άλλος ένας στόχος, αλλά πρώτος στην λίστα ήταν ο Ράστοντερ. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έδωσε περίπου 3,7 εκ ευρώ και τον έντυσε στα πράσινα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Οι απολαβές του θα είναι αρκετά κάτω από το 1 εκ. ευρώ τα πρώτα χρόνια και τον τελευταίο χρόνο φθάνει κοντά στο 1 εκ. ευρώ.

Στα 25 του χρόνια έρχεται στην Ελλάδα, για να δώσει στη συνέχεια στις δύο εξαιρετικές χρονιές, που είχε στην Τουν, την οποία οδήγησε με τα γκολ του και τις ασίστ του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελβετίας.

Υπήρξε ενδιαφέρον και από Γερμανικές ομάδες, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του από νωρίς, ώστε να έχει ένα προβάδισμα, αν αποφασιστεί από τον προπονητή να κινηθεί η ομάδα, όπως και έγινε.

Ο Ράστοντερ γεμίζει την περιοχή με το ύψος του είναι πολύ δυναμικός(όπως θέλει να είναι οι παίκτες του ο Νίστρουπ) έχει καλή επαφή με τα δίχτυα, εξαιρετική τεχνική και παίζει πολύ για την ομάδα. Ερχεται για να αποτελέσει μαζί με τον Τετέι και τον Ντέσερς μία πολύ δυνατή τριάδα στην θέση του φορ. Ο Ντέσερς πάει καλά και τις επόμενες ημέρες θα μάθουμε πότε θα επιστρέψει, αλλά υπολογίζεται κανονικά, για την σεζόν, που έρχεται και ο Νίστρουπ έχει τρία φορ, που του καλύπτουν τα θέλω και του δίνουν και τη δυνατότητα να παίξει και με δύο φορ σε ματς που θα χρειαστεί.

Τα περισσότερα θα φανούν στο γήπεδο. Το πολύ θετικό είναι, ότι ο Ράστοντερ είναι ενεργός, έκανε προετοιμασία με την Τουν και θα παίξει άμεσα στα φιλικά και φυσικά θα είναι διαθέσιμος και για τα επίσημα παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός πλέον με προγραμματισμό για σεμινάριο και σωστές και ψαγμένες μεταγραφικές κινήσεις έχει κλείσει τα βασικά του κενά, θα ακολουθήσει ο αριστερός μπακ(φαβορί ο Κρίστιανσεν) και με την άνεσή του θα κάνει την καλύτερη επιλογή για το οκτάρι με έναν παίκτη, που θα έρθει για να κάνει την διαφορά και φυσικά θα πάει και για δεύτερο στόπερ και ίσως προς το τέλος για ένα εξτρέμ ανάλογα ποια θα είναι η απόφαση για τον Πελίστρι, που επιστρέφει από το Μουντιάλ χωρίς να παίξει.