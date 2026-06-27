Λειψανδρία στα «φτερά» της Ισπανίας

Η «Φούρια Ρόχα» τερμάτισε πρώτη στο Group H και περιμένει την Αυστρία ή την Αλγερία στους «32», έχοντας προβλήματα.

Η απόδοση των δύο εξτρέμ, του Λαμίν Γιαμάλ και του Νίκο Γουίλιαμς, ήταν το «κλειδί» για την κατάκτηση του EURO 2024 από την εθνική Ισπανίας. Δύο χρόνια αργότερα, οι Ίβηρες δεν παίρνουν τις ίδιες βοήθειες από τα άκρα τους και, παρότι προκρίθηκαν εύκολα στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο προβληματισμός είναι φανερός, μετά την απογοητευτική «λευκή» ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήριo και το «ασθενικό» 1-0 επί της Ουρουγουάης.

Ο Γιαμάλ ξεκίνησε την προετοιμασία προερχόμενος από τραυματισμό και ο Λουίς ντε λα Φουέντε επιχείρησε να τον εντάξει σταδιακά στην ομάδα, αφήνοντάς τον εκτός ενδεκάδας στο εναρκτήριο ματς με το Πράσινο Ακρωτήριo. Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα επανήλθε στο βασικό σχήμα στο 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας, αλλά έπαιξε μόνο ένα ημίχρονο, ενώ στο 1-0 επί της Ουρουγουάης, είχε μόνο στιγμιαίες «εκλάμψεις».

Από την αριστερή πλευρά, ο Νίκο Γουίλιαμς προέρχεται από μία σεζόν στην Αθλέτικ Μπιλμπάο με αρκετούς τραυματισμούς και πολλά σκαμπανεβάσματα. Δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που «έβγαλε μάτια» στο Euro. Ο ομοσπονδιακός τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή και στα τρία παιχνίδια του ομίλου, όμως κόντρα στη «Σελέστε», ο 23χρονος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις, με τη συμμετοχή του στο νοκ-άουτ ματς της φάσης των «32» να φαντάζει προς το παρόν αμφίβολη!

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο Ντε λα Φουέντε έχασε και μία από τις εναλλακτικές λύσεις του. Ο Γέρεμι Πίνο τραυματίστηκε στον αγώνα με την Ουρουγουάη και η πρώτη εκτίμηση είναι ότι υπέστη κάταγμα κλείδας, κάτι που σημαίνει ότι θα τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του σπουδαίου τουρνουά!

Παράλληλα, ο Βίκτορ Μουνιόθ, της Λίβερπουλ πλέον, ταλαιπωρήθηκε από μυϊκό τραυματισμό και επιστρέφει σταδιακά στις προπονήσεις, ο Φεράν Τόρες δυσκολεύεται να προσφέρει στα άκρα, ενώ Ντάνι Όλμο και Γκάβι είναι λύσεις ανάγκης για τις θέσεις των εξτρέμ. Μοναδική «ανάσα» για την Ισπανία ο Αλεξ Μπαένα, σκόρερ και MVP της αναμέτρησης με την Ουρουγουάη, ο οποίος λογικά θα διατηρήσει τη θέση του στο βασικό σχήμα και στο ξεκίνημα των νοκ-άουτ αγώνων.

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