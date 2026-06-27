Απόλυτο χάος με τον καύσωνα στην Ευρώπη: «Έφοδος» Γάλλων σε κατάστημα για κλιματιστικά και ανεμιστήρες

Με το άνοιγμα της επιχείρησης, το πλήθος εισέβαλε στον χώρο, με αποτέλεσμα οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά να εξαντληθούν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία και ένα σημαντικό τμήμα της Ευρώπης έχει μετατρέψει την προμήθεια συσκευών ψύξης σε αγώνα δρόμου για τους καταναλωτές.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που καταγράφηκε στην πόλη Σαμπρέ-λε-Τουρ, όπου δεκάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Με το άνοιγμα της επιχείρησης, το πλήθος εισέβαλε στον χώρο, με αποτέλεσμα οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά να εξαντληθούν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το σχετικό βίντεο, το οποίο διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, αποτυπώνει την έντονη ανησυχία των πολιτών απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες που δοκιμάζουν τις αντοχές των υποδομών και των ενεργειακών δικτύων.

🚨🇫🇷 FLASH | La chaleur rend-elle complètement fou ? À Chambéry, des dizaines de clients se sont rués vers les climatiseurs dès l’ouverture d’un magasin. Entre bousculades, tensions et course dans les rayons, la scène a rapidement dégénéré sous les yeux des personnes présentes.… pic.twitter.com/QxELU0eYOz — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 25, 2026

Πηγή: ethnos.gr