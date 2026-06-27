Πανελλήνιο Παίδων: Στον τελικό της Κυριακής η ΔΕΚΑ με τον Ολυμπιακό

Στον τελικό του Πανελληνίου πρωταθλήματος Παίδων προκρίθηκαν η ΔΕΚΑ και ο Ολυμπιακός, που θα αναμετρηθούν για τον τίτλο το μεσημέρι της Κυριακής (28/6, 15:30).

Η ΔΕΚΑ έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του 52ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων, επικρατώντας των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα με 78-72, ύστερα από έναν συναρπαστικό ημιτελικό που κρίθηκε στην τελευταία περίοδο.

Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν να κυνηγούν στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, όμως με εντυπωσιακή αντεπίθεση στα τελευταία δέκα λεπτά κατάφεραν να ανατρέψουν το -10 του 30′ και να πάρουν το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στο Περιστέρι, επικρατώντας με 103-68 στον δεύτερο ημιτελικό του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων και εξασφάλισε επίσης την πρόκρισή του στον αυριανό τελικό.

Δείτε τα δύο φύλλα αγώνα:

ΔΕΚΑ - ΠΛΑΤΩΝ 78-72

Δεκάλεπτα: 13-17, 34-48, 54-64, 78-72

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 15 (3), Γκάγκας 10, Σπανός 8, Πανταζόπουλος 4, Κανατσαρόπουλος 31 (4), Βενιέρης 6, Παπαλύρας 4.

Εκπαιδευτήρια ο Πλάτων (Σγουρίτσας): Τσέργας 7, Κιούσης 7 (1), Σασλόγλου 12 (3), Μπάρλος 30 (4), Μπαντάβανος, Μουρκούσης 5 (1), Δημητράκης 6 (2), Ζιάμπαρας 5 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 103-68

Δεκάλεπτα: 31-19, 59-29, 83-44, 103-68

Ολυμπιακός (Παντελάκης): Χαρέρας 13 (3), Κωνσταντίνου 2, Αλεξανδράτος 3 (1), Σπανούλης 19 (3), Χριστοδούλου 11 (2), Κωστάκης, Αλεξανδράτος 14 (1), Μπασουκέας 11 (3), Πέππες 7, Γεωργουλάκος 9 (3), Νάστας 12 (2), Ευσταθιάδης 1.

Περιστέρι (Σεΐζης): Πελεχρίνης 10 (2), Δούκας 2, Σπυριδάκος, Πετρόπουλος 3, Δήμου 8, Λιακόπουλος 11 (3), Σκουρτόπουλος 13, Μαρκόπουλος 6, Αχινιώτης 7 (1), Γεωργακίου 5 (1), Ντετόπουλος 3 (1).