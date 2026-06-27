Αναλυτικά όσα ανέφερε:
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν το ιδανικό τάιμινγκ να έρθω εδώ, μετά από μία τέλεια χρονιά πέρυσι για μένα να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό».
«Δεν γινόταν να πω «όχι» στον Ολυμπιακό. Ηθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double και φυσικά να παίξω στο Champions League»
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Πόποβιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ - Ονειρεύομαι το double»
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ΠΡΟΣΩΠΑ
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
Πόποβιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ - Ονειρεύομαι το double»