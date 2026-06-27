Πόποβιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ - Ονειρεύομαι το double»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έκανε ο Μπάλσα Πόποβιτς, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος, ενώ επίσης ανέφερε πως ονειρεύεται το νταμπλ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:



«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν το ιδανικό τάιμινγκ να έρθω εδώ, μετά από μία τέλεια χρονιά πέρυσι για μένα να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό».



«Δεν γινόταν να πω «όχι» στον Ολυμπιακό. Ηθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double και φυσικά να παίξω στο Champions League»