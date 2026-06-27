Εξελίξεις με Λουτσέσκου: Δύο προτάσεις από τη Μέση Ανατολή, φαβορί η Αλ Σαντ

Ζυγίζει τις προτάσεις και αποφασίζει ο Ρουμάνος τεχνικός...

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται μπροστά σε μία σημαντική απόφαση για το επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας, μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ήδη στα χέρια του δύο ιδιαίτερα αξιόλογες προτάσεις από τη Μέση Ανατολή και τις εξετάζει με μεγάλη προσοχή.

Στο τραπέζι βρίσκονται οι προτάσεις της Αλ Ιτιχάντ από τη Σαουδική Αραβία και της Αλ Σαντ από το Κατάρ. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να προσφέρει ένα εξαιρετικά υψηλό συμβόλαιο, με τις οικονομικές απολαβές να αποτελούν το μεγάλο της «όπλο» στην προσπάθεια να πείσει τον έμπειρο προπονητή να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Παρά το ιδιαίτερα ελκυστικό οικονομικό πακέτο της Αλ Ιτιχάντ, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Λουτσέσκου βλέπει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον την προοπτική της Αλ Σαντ. Η ομάδα του Κατάρ φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο στα αγωνιστικά «θέλω» του Ρουμάνου τεχνικού, γεγονός που της δίνει αυτή τη στιγμή προβάδισμα στη μεταξύ τους «μάχη».

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο Λουτσέσκου συνεχίζει να αξιολογεί όλες τις παραμέτρους πριν πάρει την τελική του απόφαση. Πρόκειται για μία επιλογή που θα καθορίσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να παραμένει ιδιαίτερα έντονο.

Με τα έως τώρα δεδομένα, η Αλ Σαντ δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόσπαση της θετικής απάντησης του Ραζβάν Λουτσέσκου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί κάποια ανατροπή όσο οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.