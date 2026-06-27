Video: Προπονητής-τραμπούκος έπιασε από τον λαιμό αντίπαλο σε αγώνα κορασίδων!

Απρόκλητη επίθεση προς τον υπεύθυνο ακαδημιών του Παναθηναϊκού Μάκη Κουτσονικόλα έκανε ο προπονητής του Παναθλητικού στις κορασίδες, Θόδωρος Ονάσογλου που κινδυνεύει με βαριά τιμωρία από το μπάσκετ καθώς όλα καταγράφηκαν στο βίντεο και στο Φύλλο Αγώνα.

Ήταν ένας αγώνας που έκρινε την είσοδο στον τελικό του πανελλήνιου πρωταθλήματος κορασίδων. Ο άτυπα γηπεδούχος Παναθλητικός υποδέχθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Παναθηναϊκό.

Το τριφύλλι επικράτησε με 65-59 και θα διεκδικήσει απέναντι στον ΠΑΟΚ τον τίτλο αλλά το επεισόδιο που προκάλεσε ο προπονητής του Παναθλητικού αμαύρωσε έναν αγώνα μεταξύ κοριτσιών 14-16 ετών.

Τη στιγμή των καθιερωμένων χαιρετισμών στο τέλος, ο Ονάσογλου (είναι στο σταφ και της γυναικείας ομάδας) σε ρόλο χούλιγκαν αντί για παιδαγωγού ως όφειλε σε αυτές τις ηλικίες έπιασε από πίσω κι από τον λαιμό τον υπεύθυνο ακαδημιών του τριφυλλιού, Μάκη Κουτσονικόλα.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο αλλά και στο Φύλλο Αγώνα που αναφέρει τα ακόλουθα:

"Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και κατά τον χαιρετισμό των ομάδων συνέβησαν τα εξής:

Η Team Manager της Α ομάδας (Αποστολίδου Κ.) απευθυνόμενη στο διαιτητή Κανελλίδη Νικόλαο του είπε: «Έτσι Νίκο έτσι στηρίζουμε τη Θεσσαλονίκη, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω γιατί είσαι κοπάνος». Σε συνέχεια των χαιρετισμών των ομάδων ο Team Manager της Β ομάδας (Κουτσονικόλας Μάκης) απευθύνθηκε στην κερκίδα φωνάζοντας «Και έτσι σας νικάω και έτσι σας νικάω». Αμέσως μετά δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ του προθαλαμευόμενου και του προπονητή της Α ομάδας (Ωνάσογλου Θ) η οποία κατέληξε με τον κ. Ωνάσογλου να πιάνει τον κ. Κουτσονικόλα από το γιακά και το λαιμό. Η κατάσταση αποφορτίστηκε με την παρέμβαση ψυχραιμοτέρων".

Ο Ονάσογλου κινδυνεύει πλέον με βαριά ποινή και αποκλεισμό από τα γήπεδα μπάσκετ.