Βαγγέλης Λιόλιος: Να σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη και να ζητάς να μην προβληθεί το βίντεο...

Τυπικά το μπάσκετ περιμένει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Λιόλιο. Ουσιαστικά η φίλαθλη κοινή γνώμη έχει ήδη ετυμηγορία, μέσω της σοκαριστικής στάσης και λογικής ενός προέδρου που αποτελεί πληγή για τον αθλητισμό.

Το ελληνικό μπάσκετ ασχολείται με μεταγραφές, ομαδάρες, προπονηταράδες, κόσμος που κάνει ουρές για διαρκείας, sold out. Η διοίκηση αυτού του αθλήματος, είναι παραδομένη στα χέρια του πλέον ακατάλληλου ανθρώπου. Εκείνου που συνεχίζει να έχει την πάγια τακτική κοροϊδίας του κόσμου.

Ο εξευτελισμός του ατόμου, δεν απασχολεί κανέναν εκτός από τον ίδιο. Ο ευτελισμός και το σμπαράλιασμα της όποιας εμπιστοσύνης θα μπορούσε να υπάρξει για τη θέση του προέδρου της ΕΟΚ, είναι πλέον σε επίπεδα που μπορούσε να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε ένα πράγμα να κάνει: Να προσπαθήσει -έστω- να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην ακρόαση της ΕΕΑ. Να δείξει πως σέβεται τους φιλάθλους, τα σωματεία, την Εθνική ομάδα, το ίδιο το μπάσκετ. Παραθέτοντας αποδείξεις για το γεγονός πως αυτός που είδαν όλοι με την... γίδα στην πλάτη, ήταν κάποιος άλλος.

Το σοκαριστικό της υπόθεσης, είναι ο τρόπος που χειρίστηκε η πλευρά του, τις ξεκάθαρες και αποδεδειγμένες καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούσι και του Ηλία Παπαθεοδώρου. Μέσω γραπτών μηνυμάτων που φανερώνουν τι έκανε ο πρόεδρος της ΕΟΚ με την ομάδα του Προμηθέα, με τη διαιτησία, πώς έβλεπε την Εθνική ομάδα, πώς έκλεινε μεταγραφές. Όλα κόντρα σε νόμους και κανόνες. Κόντρα στην όποια ηθική του αθλήματος.

Αλλά για ποια ακριβώς ηθική μιλάμε; Τρύπησε τον πάτο του βαρελιού και καταγράφει ιστορικά χαμηλά. Στην ακρόαση που περίμεναν και οι τελευταίοι που ίσως τον πίστευαν να ακούσουν κάτι σοβαρό από την πλευρά του, αντί να απαντήσει στις ατράνταχτες αποδείξεις, ζήτησε ξανά... αναβολή.

Αυτό είναι το λιγότερο. Το ακόμη χειρότερο είναι πως αιτήθηκε η πλευρά Λιόλιου, να μην συμπεριληφθούν τα γραπτά μηνύματα στις αποδείξεις.

Σαν να λέμε πως είδαν όλοι οι φίλαθλοι τον Λιόλιο με τη γίδα στην πλάτη, σε ένα βίντεο. Και αντί να προσπαθεί να πείσει πως δεν ήταν με τη γίδα στην πλάτη, δεν ήταν ο ίδιος, δεν ήταν κλεμμένη η γίδα, παλεύει απλά να θεωρηθεί άκυρο το βίντεο.

Άρα, στο μυαλό του προέδρου της ΕΟΚ και στον τρόπο που διοικεί το άθλημα, τα αποδεικτικά που γνωρίζει όλη η Ελλάδα, δεν έχουν καμία σημασία! Στα παλιά του τα παπούτσια αν ξέρουν οι πάντες πως λειτουργεί. Αρκεί να μην τα λάβει υπόψη η ΕΕΑ για να τη γλιτώσει και ούτε γάτα, ούτε ζημιά.

Δεν χρειάζεται κανενός είδους απόφαση. Αυτή έχει βγει ήδη, από την κοινή γνώμη. Από την ελληνική γνώμη. Το Μαρούσι και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, «τελείωσαν» τον Βαγγέλη Λιόλιο. Αναγκάζοντάς τον να αιτείται από την ΕΕΑ να... βάλει κάτω από το χαλάκι τις αποδείξεις πως διοικούσε τον Προμηθέα, επηρέαζε τη διαιτησία, χρησιμοποιούσε την Εθνική για να «κλείνει» παίκτες στην ομάδα της Πάτρας.

Και φανταστείτε πόσα ακόμα sms μπορεί να έχουν σταλεί για διαιτησίες, αγώνες, κρίσιμους, τελικούς...

Στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, έχουμε δει πάρα πολλά. Ποτέ ξανά κάτι ανάλογο. Πολλοί ήταν αυτοί που προσπαθούσαν και διοικούσαν όπως ο Λιόλιος σε διάφορα αθλήματα. Κανείς, όμως, δεν έδειξε τέτοια αλαζονεία και τέτοια αδιαφορία για το πώς τον βλέπει πλέον το μπάσκετ και η ίδια η κοινωνία. Παρά μόνο παλεύει για να κρατηθεί στην καρέκλα του. Απεγνωσμένα, απελπισμένα και κρύβοντας…

Αν το πετύχει τελικά με κάποιο τρόπο, τι θα ακολουθήσει; Μπορεί να το φανταστεί ο καθένας. Κάποιος που ζητά να γίνουμε χρυσόψαρα ξεχνώντας τις αποδείξεις γι’ αυτόν και τη στάση του, τι πιστεύετε πως θα κάνει από εδώ και πέρα; Ίσως η ιστορία με τη wildcard στην Elite League, να είναι απλά ένα πρόγευμα...