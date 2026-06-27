Τριάδα παικτών που αξίζει να δεις με Ομπράντοβιτς προπονητή

Πέρα από την ποιότητα και τον χαρακτήρα, το στυλ και η νοοτροπία των Γκραντ, Όσμαν και Χουάντσο, τους καθιστούν... εργάτες πολυτελείας και αυτά τα στοιχεία στα «χέρια» του Ομπράντοβιτς θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η σεναριολογία δίνει και παίρνει αυτό τον καιρό. Ειδικά στον Παναθηναϊκό ο οποίος πουλάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είτε λόγω των παικτών που διαθέτει και θα ήταν «δώρο» για κάθε ομάδα που θα μπορούσε να τους αποκτήσει, είτε γιατί το όνομά του αυξάνει κατακόρυφα το κασέ κάποιου παίκτη αν μπλεχτεί σε μεταγραφικά σενάρια. Επιπρόσθετα, ήρθε και η αλλαγή προπονητή με τον ερχομό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, να τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερο τα σενάρια.

Στο επίκεντρο αυτών των σεναρίων, μια τριάδα παικτών. Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Κάποια από αυτά βγαλμένα από την Ελλάδα, κάποια απλά «φούσκες» που έγιναν viral, άλλα με αφορμή ξένα δημοσιεύματα. Μια διαδικασία η οποία δεν σταματά.

Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αυτός ο χαμός, για να θυμηθούν οι Παναθηναϊκοί κάτι σημαντικό: Τι παίκτες έχει η ομάδα τους, πέρα από τις μεταγραφές που περιμένουν, με τη δεδομένη εμπιστοσύνη στις επιλογές Ομπράντοβιτς φυσικά.

Η κατάσταση ειδικά την τελευταία σεζόν, έμοιαζε να απαξιώνει πολλά παιδιά. Τα αδίκησε και έκανε αρκετούς να ξεχάσουν για τι επίπεδο παικτών μιλάμε. Η απλή σκέψη είναι ένα υποθετικό σενάριο: Αν σήμερα βρίσκονταν ελεύθεροι στην αγορά Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και ήθελε να τους αποκτήσει μια ομάδα, πόσα λεφτά θα έδινε; Επίσης, πόσες προτάσεις θα έβρισκαν; Άρα χρειάζεται να γίνει ένα restart στην πραγματική εκτίμηση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων κάποιων αθλητών.

Επειδή μέχρι τέλη Σεπτέμβρη που αρχίζει η σεζόν κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα ακολουθήσει, με τα τωρινά δεδομένα και με τη διαφαινόμενη παραμονή και των τριών, υπάρχει κάτι σίγουρο: Η διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης, λόγω του ίδιου του προπονητή που θα έχουν στον Παναθηναϊκό.

Το κοινό και των τριών παικτών, είναι ο σπουδαίος χαρακτήρας. Τόσο ανθρώπινα όσο και εντός αποδυτηρίων. Παράλληλα, αν και σημαντικοί αθλητές που κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι σημεία αναφοράς σε άλλες ομάδες, πρόκειται για κλασικούς παίκτες με το «εγώ» εξαφανισμένο μπροστά στην ομάδα. Για τους παλιότερους Παναθηναϊκούς, είναι οι... Χατζηβρέττες της σύγχρονης εποχής.

Καθαρά παίκτες προπονητή. Χωρίς να διστάζουν να θυσιαστούν για την ομάδα, χωρίς να παραπονιούνται για τον χρόνο τους, ο Χουάντσο δεν παραπονέθηκε ακόμη κι όταν «θυσιάστηκε» μένοντας εκτός 12άδας.

Θα έχει ξεχωριστή αξία να δούμε και τους τρεις αυτούς, υπό την καθοδήγηση του Ομπράντοβιτς. Παίζοντας σε ένα σύνολο με τη δομή και το πλάνο του κορυφαίου κόουτς της Ευρώπης.

Πρόκειται για το όνειρο κάθε προπονητή να έχει παίκτες αστέρια που να θυσιάζονται για την ομάδα. «Εργάτες» πολυτελείας.