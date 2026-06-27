Η Κηφισιά μετακομίζει στα Σπάτα – Νέα εποχή με σύγχρονο προπονητικό κέντρο

Η ΠΑΕ Κηφισιά εξασφάλισε το νέο της προπονητικό κέντρο, καθώς ήρθε σε συμφωνία τριετούς διάρκειας με την KICKS Academy για τη χρήση των εγκαταστάσεων του KICKS Academy Sports Center στα Σπάτα.

Η συνεργασία αυτή δίνει στην ομάδα τη δυνατότητα να στεγάζει καθημερινά όλες τις αγωνιστικές της δραστηριότητες σε ένα σύγχρονο αθλητικό περιβάλλον, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις προπόνησης, αποθεραπείας και συνολικής υποστήριξης του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Οι εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στο Athens LifeTech Park, περιλαμβάνουν δύο γήπεδα με φυσικό-υβριδικό χλοοτάπητα, άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο, σύγχρονα αποδυτήρια, ειδικούς χώρους φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και αίθουσες ανάλυσης και προβολής.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, το KICKS Academy Sports Center θα αποτελέσει τη νέα βάση της Κηφισιάς για τα επόμενα τρία χρόνια, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την καθημερινή προετοιμασία της ομάδας και τη διαρκή αγωνιστική εξέλιξη των ποδοσφαιριστών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το KICKS ACADEMY SPORTS CENTER γίνεται το ορμητήριο της ΠΑΕ Κηφισιά

Η ΠΑΕ Κηφισιά είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή τριετούς συμφωνίας με την KICKS ACADEMY για τη χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεών της, καλύπτοντας τις ανάγκες του συλλόγου σε επίπεδο προπονήσεων, αποκατάστασης και καθημερινής λειτουργίας των αγωνιστικών της τμημάτων.

Πιστή στις αξίες της και στο όραμα για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο, η ΠΑΕ Κηφισιά προχώρησε σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας και ουσίας.

Στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της καθημερινότητας των αγωνιστικών τμημάτων, μέσα από την αξιοποίηση των εντυπωσιακών εγκαταστάσεων του KICKS ACADEMY SPORTS CENTER, ενός σύγχρονου αθλητικού περιβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών, που βρίσκεται εντός του ATHENS LIFETECH PARK στα Σπάτα.

Τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου υψηλών προδιαγραφών με φυσικό-υβριδικό χλοοτάπητα, τα σύγχρονα αποδυτήρια, το Physio Room, οι χώροι αποκατάστασης, οι αίθουσες προβολής και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο θα αποτελέσουν το νέο ορμητήριο της Κηφισιάς για τα επόμενα χρόνια.

Ένας χώρος όπου θα χτίζονται καθημερινά οι βάσεις για την αγωνιστική πρόοδο, την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών και την επίτευξη των στόχων του συλλόγου, με βασική επιδίωξη την καθιέρωση της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της οργανωτικής και αγωνιστικής ενίσχυσης της ομάδας, σηματοδοτώντας, παράλληλα, τη βούληση της διοίκησης να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αντάξιο των φιλοδοξιών της Κηφισιάς για ένα ακόμη πιο σταθερό μέλλον.