ΑΕΚ: Πανικός και στη Νέα Αρτάκη για το τρόπαιο της πρωταθλήτριας (vid)

Πλήθος κόσμου, όλων των ηλικιών, βρέθηκε στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης για να υποδεχτεί και να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Στη Νέα Αρτάκη έκανε στάση σήμερα το πρωί το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και έγινε... χαμός. Φίλοι της ΑΕΚ όλων των ηλικιών φωτογραφήθηκαν με την κούπα και φώναξαν συνθήματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)