Στη Νέα Αρτάκη έκανε στάση σήμερα το πρωί το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και έγινε... χαμός. Φίλοι της ΑΕΚ όλων των ηλικιών φωτογραφήθηκαν με την κούπα και φώναξαν συνθήματα.
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ΑΕΚ: Πανικός και στη Νέα Αρτάκη για το τρόπαιο της πρωταθλήτριας (vid)
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Στη Νέα Αρτάκη έκανε στάση σήμερα το πρωί το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και έγινε... χαμός. Φίλοι της ΑΕΚ όλων των ηλικιών φωτογραφήθηκαν με την κούπα και φώναξαν συνθήματα.
ΑΕΚ: Πανικός και στη Νέα Αρτάκη για το τρόπαιο της πρωταθλήτριας (vid)