Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ κατοχυρώθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών»

Περισσότερα από 300 στελέχη της ΕΛΑΣ συμμετείχαν σήμερα στην πρώτη Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για ένα μεγάλο βήμα στην πορεία της «ΕΛΑΣ της Ελλάδας» και να μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα για την πατρίδα, αλλά και με το βάρος της ιστορικής ευθύνης.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για μια νέα Μεταπολίτευση, στην οποία ο ρόλος της γενιάς μας είναι «να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία.



«Γι' αυτό δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική», τόνισε ο κ. Τσίπρας στο εισαγωγικό μέρος της ομιλίας του, κάνοντας λόγο για την ανάγκη μιας ηθικής επανάστασης, ενός νέου πατριωτισμού, αλλά και μια νέα μεταπολίτευση.



«Η πολιτική χάνει το νόημά της όταν γίνεται αυτοσκοπός. Όταν γίνεται μηχανισμός διατήρησης της εξουσίας. Όταν υπηρετεί τους λίγους αντί για τους πολλούς. Γι' αυτό ξεκινάμε μία Ηθική Επανάσταση. Γιατί χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ελευθερία», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ σχολίασε ότι «για εμάς, η διαφθορά δεν είναι μόνο παρανομία. Δεν είναι μόνο σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο μίζες. Η διαφθορά είναι ένα σύστημα. Ένα σύστημα που μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους».

Μίλησε ανοιχτά για τη χρηματοδότηση

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφή αναφορά στο ζήτημα της χρηματοδότησης, κάνοντας μάλιστα επίθεση στα κόμματα που έθεσαν θέμα χρηματοδότησης του νέου κόμματος.



«Το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους. Θέλουμε λίγα από πολλούς», εξήγησε ο κ. Τσίπρας τονίζοντας ότι «Πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία.

Χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων».



«Ρωτάνε εμάς "πού βρήκατε τα λεφτά;". Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε: Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών, των χιλιάδων εθελοντών, των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς.

Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πέντε εμβληματικές προτάσεις

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 5 πρώτες παρεμβάσεις που θα έκανε η ΕΛΑΣ εάν εκλεγόταν στη διακυβέρνηση της χώρας.



1. Δωρεάν Δημόσιες Μεταφορές για Όλους

Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο.

2. 30% Φθηνότερο Ρεύμα για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις

Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού

3. Το Σπίτι Ξανά Δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων)

Γιατί η Στέγη είναι δικαίωμα για όλους

4. Τέλος στις Πανελλαδικές – Νέο Σύστημα Εισαγωγής

Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

5. Αξιοπρεπείς Αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία

Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και τη κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας



«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη σημερινή κατάσταση. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει όπως σήμερα ή αν θα ανοίξει έναν νέο δρόμο», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αόρατος φόρος η διαφθορά

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε επίσης για τη διαφθορά σε πολλά σημεία της ομιλίας του, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα ως «αόρατο φόρο».

«Όταν λοιπόν μας ρωτάνε που θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε: Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99%. Και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί η διαφθορά έχει κόστος, δημόσιο κόστος. Είναι ένας αόρατος φόρος που πληρώνει κάθε ελληνική οικογένεια. Τον πληρώνει όταν αγοράζει ακριβότερα προϊόντα. Τον πληρώνει όταν ανοίγει του λογαριασμούς του ρεύματος. Τον πληρώνει όταν περιμένει μήνες για μια δημόσια υπηρεσία», είπε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι αν οι τράπεζες δεν ολοκληρώσουν το σχέδιο του αναβαλλόμενου φόρου μέχρι το 2028, τότε θα κληθούν να πληρώσουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, τέτοια που θα αναγκαστούν «να το ξανασκεφτούν». Θύμισε δε ότι ο ελληνικός λαός πλήρωσε για να σωθούν οι τράπεζες.

Διαφθορά ή εντιμότητα

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δικό του εκλογικό δίλημμα:



«Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα;

Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής;

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.

Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα.

Και σε αυτό το δίλημμα θα δώσει την απάντησή του ο ελληνικός λαός».

Πηγή: newsbomb.gr