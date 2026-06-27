Συναγερμός στη Ναύπακτο: Φωτιά στην Κάτω Μαμουλάδα - «Εμπόδιο» τα καλώδια υψηλής τάσης για τα εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (27 Ιουνίου 2026), λίγο μετά τις 13:30, στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την πυρκαγιά, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr