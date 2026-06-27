Προγνωστικά Κροατία – Γκάνα: Κρίνεται η πρόκριση στο 1.95

Η Κροατία αντιμετωπίζει τη Γκάνα για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ανάλυση Κροατίας

Η Κροατία επικράτησε με 1-0 του αξιόμαχου Παναμά στο Τορόντο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου. Δεν έφτασε εύκολα στη νίκη, καθώς η ομάδα της Κεντρικής Αμερικής παρουσίασε μαχητικό πρόσωπο και την πίεσε για μεγάλο διάστημα.

Ανάλυση Γκάνας

Η Γκάνα παρουσίασε πολύ καλή εικόνα απέναντι στην Αγγλία και απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας. Οι Άγγλοι είχαν την κατοχή και δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες, όμως δεν κατάφεραν να διασπάσουν την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα των Αφρικανών.

Δείτε τα προγνωστικά Κροατία – Γκάνα!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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