Οζίλ για πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι ο άλλοτε άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ, Μεσούτ Οζίλ.

Νέο πρόεδρο αναζητά η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και φαβορί είναι ένα πρόσωπο… έκπληξη. Ο λόγος για τον Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος έχει κρεμάσει εδώ και χρόνια τα παπούτσια του και συγκεκριμένα από το 2023.

Ο παλαίμαχος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ θέλει να βρίσκεται κοντά στο ποδόσφαιρο και σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη θέση.

Στόχος του Οζίλ είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του για τον χώρο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο.