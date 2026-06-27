Οζίλ για πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Νέο πρόεδρο αναζητά η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και φαβορί είναι ένα πρόσωπο… έκπληξη. Ο λόγος για τον Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος έχει κρεμάσει εδώ και χρόνια τα παπούτσια του και συγκεκριμένα από το 2023.
Ο παλαίμαχος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ θέλει να βρίσκεται κοντά στο ποδόσφαιρο και σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη θέση.
Στόχος του Οζίλ είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του για τον χώρο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο.
🚨 Former Arsenal and Real Madrid star Mesut Özil is reportedly one of the leading candidates to become the next president of the Turkish Football Federation. 🇹🇷— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 27, 2026
(Source: @halktvcomtr) pic.twitter.com/YuMJPX3Uua