Είπε «αντίο» στον Πανσερραϊκό ο Φέλτες

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αποχαιρέτησε τα «λιοντάρια».

Την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Φόλνεϊ Φέλτες από τον Πανσερραϊκό. Ο 26χρονος στόπερ είπε αντίο στους Σερραίους μετά από ενάμισι χρόνο παρουσίας του. Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα του, αγωνίστηκε σε 41 ματς και σημείωσε δύο γκολ.

Το αντίο του:

«Λιοντάρια, ήρθε η ώρα να πούμε αντίο.

Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με στήριξε και για όλα όσα έχει κάνει σε όλο αυτό το ταξίδι.

Ήταν ενάμιση χρόνος έντονος. Από την πρώτη μέρα, προσπαθούσα πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο με αφοσίωση και επαγγελματισμό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πανσερραϊκό που μου άνοιξε τις πόρτες της σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου, πιστεύοντας σε μένα και έχοντας εμπιστοσύνη στη δουλειά μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τα μέλη του προπονητικού επιτελείου και όλους στον σύλλογο για την υποστήριξη, την αφοσίωσή τους και για όλα όσα έχουν κάνει για μένα σε όλο αυτό το ταξίδι.

Εύχομαι μόνο τα καλύτερα για το σύλλογο. Θα υποστηρίζω πάντα τον Πανσερραϊκό ευελπιστώντας να πετύχει όλους τους στόχους του και να συνεχίσει να εξελίσσεται και να πετυχαίνει σπουδαία πράγματα στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ όλους, λιοντάρια, από τα βάθη της καρδιάς μου για την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή σας σε κάθε στιγμή. Θα έχετε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές μαζί, αλλά και μερικές δύσκολες, αλλά δεν σταματήσατε ποτέ να μας στηρίζετε, ασχέτως συνθηκών.

Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα και για όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος αυτού του κεφαλαίου της ζωής μου. Θα κρατώ πάντα μαζί μου υπέροχες αναμνήσεις και σπουδαίες φιλίες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Feltes.