«Μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο Μεξικό»: Οι συμπαίκτες του Πινέδα τον σηκώνουν στα χέρια και τον πετούν ψηλά (vid)

Το Μεξικό έκανε περίπατο και με τρεις νίκες προκρίθηκε στη φάση των «32» του Μουντιάλ, μια εξέλιξη που έχει δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας...

Κάτι που φαίνεται και από την πλάκα που έκαναν στον Ορμπελίν Πινέδα οι συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προπόνησης, τον σήκωσαν στα χέρια τους και τον πέταξαν ψηλά με τον ίδιο μάλιστα να το απολαμβάνει.

Le aplicaron el quiere volar a Orbelin Pineda 😂#SelecciónMexicana #México 🇲🇽 pic.twitter.com/3ft7KLXegN — Mundo Futbol MX (@MundoFutbolMX2) June 26, 2026

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, που αποτελεί έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή αλλά και μια εξαιρετική προσωπικότητα, ανέβασε στο instagram φωτογραφίες την στιγμή που... πετά ψηλά, ενώ υπάρχει και σχετικό βίντεο. Οι στιγμές αυτές έγιναν θέμα και στα μεξικανικά media, που τονίζουν πως στο στρατόπεδο της εθνικής εικρατεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα μετά τις τελευταίες επιτυχίες.

O Ορμπελίν Πινέδα για την ιστορία, παρ' ότι προέρχεται από μια καταπληκτική σεζόν με την ΑΕΚ όπου κατέκτησε μαζί της το πρωτάθλημα και έφτασε ως τους 8 του Conference, μέχρι τώρα έχει παίξει μόλις 19' λεπτά στο Μουντιάλ αλλά αυτό όπως φαίνεται δεν επηρεάζει καθόλου τη διάθεση του.