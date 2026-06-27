Νέες βολές Μπαδόσα κατά Τσιτσιπά: «Υπέφερα για έναν χρόνο, δεν θα μιλήσω ξανά γι' αυτόν»

Η Πάουλα Μπαδόσα αναφέρθηκε ξανά στον χωρισμό της με τον Στέφανο Τσιτσιπά και αυτή τη φορά μίλησε και για τον... Απόστολο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Ήταν πάρα πολλά», εξήγησε σε συνέντευξη τύπου στο Λονδίνο η 28χρονη Ισπανίδα, μιλώντας για τα «τοξικά πράγματα» στα οποία αναφέρθηκε στο Βερολίνο. «Το είχα ήδη πει και το επιβεβαίωσαν και άλλες παίκτριες, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο tour, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό, ούτε να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Όλα μπαίνουν στη θέση τους από μόνα τους. Απλώς ήθελα να εξηγήσω, ως άνθρωπος, ως γυναίκα... Δεν υπήρχαν μόνο οι τραυματισμοί, υπήρχαν και άλλα πράγματα από πίσω, για τα οποία υπέφερα για έναν χρόνο τόσο εγώ όσο και το περιβάλλον μου. Ήταν πολύ δύσκολο. Το να ξαναδώ τον εαυτό μου καλά μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω για όσα πέρασα και το γεγονός ότι πολύς κόσμος μπόρεσε να ταυτιστεί με αυτή την ιστορία».

Και πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει ξανά για τον Στέφανο. «Είναι ένα πρόσωπο που δεν πρόκειται να αναφέρω ξανά. Έχω τον χαρακτήρα μου. Το έβγαλα από μέσα μου, έκλεισα ένα κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσω σελίδα και να μην αναφέρω ξανά αυτούς τους ανθρώπους».

Το βίντεο με τον Απόστολο

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για ένα... viral βίντεο, όπου ρίχνει... θανατηφόρα ματιά στον Απόστολο Τσιτσιπά στο box του Στέφανου πριν από τρία χρόνια. «Μου το έστειλαν φίλοι μου. Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Αυτό το βίντεο είναι η σύνοψη των πάντων. Όποιος ήταν εκεί κοντά και έζησε την κατάσταση, ξέρει σε τι αναφέρομαι».