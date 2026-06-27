Νίκη στην τελευταία... πρόβα ο Τσιτσιπάς

Με καλή ψυχολογία θα μπει στο Wimbledon o Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς πέτυχε φιλική νίκη στο τελικό τεστ πριν το βρετανικό Grand Slam.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έπαιξε σήμερα στο Giorgio Armani Tennis Classic στο Hurlingham Club και κατάφερε να λυγίσει τον φίλο του Λουτσιάνο Νταρντέρι με 6-7(4), 6-3, 10-8.

Τώρα θα έχει μια ακόμα μέρα προπόνησης στο All England Club πριν τo Wimbledon, καθώς κάνει τη Δευτέρα (29/6) την πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

Ο 27χρονος τενίστας θα παίξει περίπου στις 15.30-16.00 με τον Ούγκο Γκαστόν (Νο.117) και αν πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, λογικά θα πέσει πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Πέρυσι, θυμίζουμε, ο Στέφανος δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την πρεμιέρα του κόντρα στον Βαλεντέν Ροαγέ.