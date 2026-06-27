Τραγωδία για το ζευγάρι Χάκπο: «Έσβησε» το αγέννητο παιδί τους...

Δύσκολες ώρες εν μέσω Μουντιάλ για τον επιθετικό της Ολλανδίας που ανακοίνωσε την απώλεια του δεύτερου παιδιού.

Μια τραγική είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου το απόγευμα του Σαββάτου (27/6).

Η σύζυγος του Κόντι Χάκπο, Νόα, ανακοίνωσε στο Instagram πως «έχασε» το δεύτερο παιδί τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με τον ποδοσφαιριστή να το κοινοποιεί...

Πριν από λίγες ημέρες και ώρες, όλα έδειχναν να κυλούν αρμονικά, στηρίζοντας τον επιθετικό της Λίβερπουλ στους αγώνες της Ολλανδίας στο Μουντιάλ.

Η είδηση έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία» εν μέσω του τουρνουά και είναι αμφίβολο αν ο Χάκπο θα συνεχίσει να αγωνίζεται πλέον, έχοντας να διαχειριστεί το οικογενειακό πένθος.

«Με ραγισμένη καρδιά, σας ενημερώνουμε ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα ο γιος μας», έγραψε η Νόα που είχε ανακοινώσει τον Μάιο πως ήταν ξανά έγκυος.

Οι αναρτήσεις στο Instagram: