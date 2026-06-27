Εθνική Νέων Γυναικών: Δύο τελευταία φιλικά στη Θεσσαλονίκη πριν το Eurobasket U20

Τα δύο τελευταία δυο φιλικά παιχνίδια ενόψει της προετοιμασίας της για το Ευρωπαϊκό U20 (Β’ Κατηγορίας) που θα διεξαχθεί στο Σαμόκοβ, της Βουλγαρίας από τις 4 ως τις 12 Ιουλίου θα δώσει η Εθνική Νέων Γυναικών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει αύριο Κυριακή (28/6, 19.00) και τη Δευτέρα (29/6, 19.00) την Πολωνία με τις αναμετρήσεις θα διεξάγονται στο κλειστό της Γέφυρας στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο αυτά φιλικά θα αποτελέσουν την πρόβα τζενεράλε για την Εθνική Νέων Γυναικών ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών της. Η προπονήτρια της ομάδας Φρόσω Δρακάκη θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις τελευταίες δοκιμές και στη συνέχεια θα ανακοινώσει τη 12άδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διοργάνωση.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα αναμετρηθεί στον Α’ Όμιλο με τις Ιρλανδία, Αλβανία και Αζερμπαϊτζάν.

Οι όμιλοι της διοργάνωσης είναι οι εξής:

Α’ Όμιλος: Ιρλανδία, Ελλάδα, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν

Β’ Όμιλος: Τσεχία, Σλοβακία, Ουκρανία

Γ’ Όμιλος: Ολλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη

Δ’ Όμιλος: Πορτογαλία, Ελβετία, Μαυροβούνιο