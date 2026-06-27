Άρης: Επένδυση στο μέλλον με Σανουσί

Ο 20χρονος Ντιαλό Σανουσί αναμένεται να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα για λογαριασμό του Άρη

Οι «κιτρινόμαυροι» αποφάσισαν να συνεχίσουν την επένδυση σε ταλέντα της Αφρικής, με νέο τους απόκτημα τον 20χρονο Ιβοριανό χαφ, Ντιαλό Σανουσί.

Ο παίκτης ανήκει εδώ και δύο χρόνια στην Νόρτσελαντ και φτάνει αύριο, Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από εργομετρικά τεστ και ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ενταχθεί στο σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου, ενόψει της καλοκαιρινής προετοιμασίας που πλησιάζει.

Ο Ιβοριανός χαφ θα παραμείνει κάτοικος της συμπρωτεύουσας για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και όσοι τον έχουν δει από κοντά αναφέρουν πως πρόκειται για ένα ταλέντο που μπορεί να προσφέρει πολλά στον Άρη, καθώς και να αποκτήσει μεγάλη μεταπωλητική αξία, όπως συνέβη και με την περίπτωση του Κλέιτον Ντιαντί.