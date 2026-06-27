Προς ΑΠΟΕΛ ο Λημνιός, γλιτώνει το μισό του συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός

Για τον Δημήτρη Λημνιό υπάρχει κινητικότητα από τον ΑΠΟΕΛ, με τον Παναθηναϊκό να γλιτώνει το μισό του συμβόλαιο εφόσον ο παίκτης μετακινηθεί ως ελεύθερος.

Ο Δημήτρης Λημνιός δεσμεύεται με συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2027, όμως για την περίπτωσή του υπάρχει έντονη κινητικότητα από τον ΑΠΟΕΛ, με στόχο να τον αποκτήσει ως ελεύθερο.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, τότε το «Τριφύλλι» θα τον αποδεσμεύσει και θα γλιτώσει το μισό του συμβόλαιο, σε μια win - win εξέλιξη αφού ο ποδοσφαρισιτής δεν υπολογίζεται από τους «πράσινους».

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, ενώ υπενθυμίζουμε πως την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Έλληνας εξτρέμ έπαιξε ως δανεικός στην Ολλανδία και την Φορτούνα Σιτάρντ.