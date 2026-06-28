Σοκ στο Ιράν μετά τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ: «Δεν ξέρουμε γιατί το αξίζουμε αυτό»

Η εθνική ομάδα του Ιράν βρέθηκε σε κατάσταση έντονης απογοήτευσης μετά την ισοπαλία 1-1 με την Αίγυπτο, αποτέλεσμα που ουσιαστικά της στέρησε την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ιδιαίτερα από μια φάση στις καθυστερήσεις, όπου γκολ των Ιρανών ακυρώθηκε μέσω VAR για ελάχιστα εκατοστά οφσάιντ.

Ο ποδοσφαιριστής Ραμίν Ρεζαϊάν, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και είχε πετύχει το προσωρινό 1-1, ξέσπασε μετά το τέλος του αγώνα, εμφανώς συγκινημένος. Με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυά του, εκφράζοντας την απογοήτευση όλης της ομάδας για την χαμένη ευκαιρία.

Όπως τόνισε, η προσπάθεια των παικτών ήταν τεράστια και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητα τους μέσα στο γήπεδο. Παρόλα αυτά, στάθηκε στην αίσθηση αδικίας και ατυχίας που συνοδεύει το αποτέλεσμα, αναρωτώμενος τι έχει κάνει ο ιρανικός λαός ώστε να βιώνει τέτοιες στιγμές απογοήτευσης.

Παρά το σοκ, οι Ιρανοί δεν καταθέτουν τα όπλα, ελπίζοντας πως μπορεί να υπάρξει ακόμα μια πιθανότητα πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης, συνεχίζοντας να παλεύουν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.