Έκλεισε στην ΑΕΚ ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ

Η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με την πλευρά του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ για τη θέση «5», ο οποίος ήταν στο στόχαστρο της όπως είχε ειπωθεί στη «Magic Euroleague» του SDNA.

Ο 25χρονος σέντερ από το Μπενίν με ύψος 2,06μ, ήταν από τους βασικούς στόχους της Ένωσης και Ντράγκαν Σάκοτα για την ενίσχυση της φροντ λάιν, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε οριστική συμφωνία.

Την περασμένη σεζόν με την ομάδα του Στρασβούργου μέτρησε 12,4 πόντους, 8,4 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 61,9% στα δίποντα και 61,7% στις βολές σε 34 αγώνες, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Αυτή ήταν η πρώτη του σεζόν στο επαγγελματικό μπάσκετ, έχοντας φοιτήσει στα κολέγια του Αϊόνα και του Νιου Μέξικο, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της ομάδας του.

Δείτε τον σε δράση στη σεζόν που ολοκληρώθηκε: