Με τέρμα του Βλάσιτς η Κροατία πανηγύρισε την νίκη - πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το 2-1 επί της Γκάνας.

Η Κροατία κατέφερε να... λυγίσει την σκληροτράχηλη Γκάνα με 2-1 και έτσι κατέκτησε την δεύτερη θέση του ομίλου της με 6 βαθμούς, αφήνοντας τρίτη την Γκάνα με 4 πόντους, μετά και τη νίκη (2-0) της πρωτοπόρου Αγγλίας κόντρα στον αποκλεισμένο Παναμά.

Έτσι, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς θα αντιμετωπίσει στα νοκ άουτ την Πορτογαλία ή την Κολομβία, ενώ η Γκάνα προκρίθηκε ως τρίτη και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αγώνων για να μάθει τον αντίπαλό της.

Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς ρυθμό και φάσεις στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να έχουν ανούσια κατοχή της μπάλας. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 17' και ανήκε στην Κροατία. Ο Βλάσιτς έπιασε καλό σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της Γκάνας.

Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 31ο λεπτό του αγώνα, με σουτ εκτός περιοχής του Σούτιτς για το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

Η καλύτερη ευκαιρία των Γκανέζων ήρθε μετά από 40 αγωνιστικά λεπτά, με ωραία ατομική ενέργεια και σουτ του Σεμένιο που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στα τελευταία λεπτά οι Αφρικανοί κράτησαν περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια τους και προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί στην επίθεση.

Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους δεν σημειώθηκε κάποια αξιόλογη φάση και έτσι οι Κροάτες απέκτησαν προβάδισμα νίκης.

Η Γκάνα ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 47' ο Φατάγου με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια της Κροατίας. Οι Αφρικανοί είχαν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τελική πάσα για γκολ.

Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να προσέχουν κυρίως τις άμυνες τους και να μην δημιουργούν ευκαιρίες. Στο 73ο λεπτό του αγώνα η Γκάνα κατάφερε να ανοίξει το σκορ με προβολή του Λούκασεν, μετά από εκτέλεση φάουλ για το 1-1!

Οι Κροάτες προσπάθησαν να βγουν στην επίθεση και να πάρουν ξανά το προβάδισμα, με τον Ασάρε να κάνει τρομερή απόκρουση στο 82' στο σουτ του Πέρισιτς που κατέληξε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Βλάσιτς με ωραία κεφαλιά κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 της Κροατίας!

Στα επόμενα λεπτά υπήρξαν αρκετές διακοπές για τραυματισμούς στο ματς, οι οποίες χάλασαν τον ρυθμό. Η Κροατία διαχειρίστηκε στα τελευταία λεπτά το υπέρ της προβάδισμα και πανηγύρισε τη νίκη με το τελικό 2-1 επί της Γκάνας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς (88΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (88΄ Πάσαλιτς), Σούτσιτς, Μπουντιμίρ (66΄ Ματάνοβιτς), Πέρισιτς

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κειρόζ): Ασάρε, Αντζετέι (46΄ Όπονγκ), Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Πάρτι, Σίμπο (85΄ Γιρένκγι), Σεμένιο, Ογούσου (46΄ Φατάου), Αγιού (71΄ Ασάντε), Σουλεμάνα (71΄ Νουάμα)

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€