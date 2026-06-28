Λιβαδειά: ΕΔΕ για τον θάνατο της 35χρονης μετά τον τοκετό – «Την πήγα να γεννήσει και έφερα μόνο το μωρό» λέει ο σύζυγός της

«Αν γίνουν αυτά που γίναν στη γυναίκα μου θα πεθάνουν κι άλλες γυναίκες σε αυτό το νοσοκομείο» καταγγέλλει ο σύζυγος της 35χρονης.

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία Λιβαδειάς αλλά και της Μυτιλήνης μετά τους τραγικούς θανάτων δύο γυναικών μετά τον τοκετό. Η 35χρονη Άννα είχε προγραμματισμένη καισαρική την περασμένη Τετάρτη (24.06.2026) προκειμένου να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της, όμως η ίδια δεν κατάφερε να κρατήσει το νεογέννητο στην αγκαλιά της.

Μια ακόμη μητέρα «έσβησε» λίγες ώρες μετά τον τοκετό. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 2 μέρες. Η 35χρονη γυναίκα που άφησε πίσω της ένα 8χρονο παιδί, πέθανε αμέσως μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της, έπειτα από ακατάσχετη αιμορραγία στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε από την Λιβαδειά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο διεξάγεται ΕΔΕ, ενώ απαρηγόρητος ο σύζυγός της μίλησε στο MEGA και κατήγγειλε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς.

«Στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς μου ‘λέγαν “πάνε όλα καλά μην ανησυχείς”. Δεν μου είχαν δώσει την παραμικρή αφορμή για να ανησυχώ. Ξαφνικά φεύγουμε για το Θριάσιο και στις τρεις η ώρα μαθαίνω ότι στη Λιβαδειά της είχαν αφαιρέσει την μήτρα. Την είχαν αφαιρέσει χωρίς εγώ ξέρω τίποτα. Να περιμένω από τις επτά η ώρα μέχρι τις τρεις και να μην ξέρω τί γίνεται», είπε αρχικά ο σύζυγος της 35χρονης.

Οι γιατροί στο Θριάσιο έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Ήταν όμως ήδη πολύ αργά. Δώδεκα ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. «Αν γίνουν αυτά που γίναν στη γυναίκα μου θα πεθάνουν κι άλλες γυναίκες σε αυτό το νοσοκομείο. Την πήγα τη γυναίκα να γεννήσει και έφερα μόνο το μωρό», τόνισε.

Η 35χρονη δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Από την πλευρά της, φίλη της 35χρονης Άννας είπε: «Ήταν ένα χαμογελαστό κορίτσι, ένα ζωντανό κορίτσι, μια νέα κοπέλα, όμορφη κοπέλα, η κοπέλα δεν ενοχλούσε. Πήγε η γυναίκα να γεννήσει φυσιολογικά, όπως κάνουν όλες οι γυναίκες που είναι έγκυες και έγινε ό,τι έγινε. Αυτό το ξέρω σίγουρα, ότι έφυγε από αιμορραγία. Ότι πρέπει να πεθάνεις όταν θα γεννήσεις και να μη σε προσέξουνε; Δεν είχε λεφτά η γυναίκα, πήγε στο δημόσιο να γεννήσει».

Η περίπτωση θανάτου της 35χρονης, είναι το δεύτερο περιστατικό μετά την 36χρονη στη Λέσβο, όπου σήμερα (27.06.2026) την περασμένη Παρασκευή έχασε τη ζωή της μια 36χρονη, γιατρός του ΕΚΑΒ, στη Μυτιλήνη,αφού έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί.

Και η 36χρονη, μετά τον τοκετό παρουσίασε επιπλοκές. Την περασμένη Τρίτη – μια μέρα πριν τον θάνατο της Άννας – κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αττικής, ωστόσο η νεαρή γιατρός κατέληξε πριν φτάσει στην Αθήνα.

Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου της είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Πηγή: newsit gr