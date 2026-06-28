Τσέλσι: Πρώτη πρόταση 30 εκατομμύρια ευρώ για τον Γκράνιτ Τσάκα

Η Τσέλσι φαίνεται να έχει περάσει στην πράξη για την απόκτηση του Γκράνιτ Τσάκα, καταθέτοντας την πρώτη της επίσημη πρόταση που φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο νέος προπονητής των «Μπλε», Τσάμπι Αλόνσο, έχει ζητήσει προσωπικά την ενίσχυση της ομάδας με τον Ελβετό χαφ, τον οποίο γνωρίζει καλά από τη συνεργασία τους στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η πρόταση αφορά τον Γκράνιτ Τσάκα, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ, με την Τσέλσι να επιχειρεί να κάνει το πρώτο επίσημο βήμα για την απόκτησή του.

Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ωστόσο η πίεση από πλευράς Λονδρέζων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ο Αλόνσο θεωρεί τον Τσάκα κομβικό κομμάτι για το νέο αγωνιστικό του πλάνο.