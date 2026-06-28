Συγκινεί ο Κουκουρέγια: «Δεν θα πήγαινα σε ομάδα αν δεν μπορούσα να βρω τις θεραπείες για τον γιο μου»

Ο Μαρκ Κουκουρέγια μίλησε για τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας πως η οικογένειά του και οι ανάγκες του γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή του.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ ανέφερε πως ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον της Ρεάλ μόλις δύο ημέρες πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία, τονίζοντας ότι δεν δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί την πρόταση.

«Έμαθα για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις δύο ημέρες πριν επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω, γιατί όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Δεν δίστασα ούτε στιγμή να πω το "ναι". Τέτοιες ευκαιρίες παρουσιάζονται μία φορά στη ζωή», δήλωσε.

Στη συνέχεια στάθηκε στη σημασία που έχει για τον ίδιο η εξασφάλιση της κατάλληλης φροντίδας για τον γιο του.

«Δεν θα πήγαινα ποτέ σε μια ομάδα αν δεν μπορούσα να βρω τα κατάλληλα σχολεία ή τις απαραίτητες θεραπείες για τον γιο μου. Η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς», υπογράμμισε ο 27χρονος αμυντικός.

Ο Κουκουρέγια μετακινήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης από την Τσέλσι έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους, μετά από μία σεζόν στην οποία πραγματοποίησε 50 συμμετοχές με τους «Μπλε».