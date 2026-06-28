Χωρίς Ραφίνια η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία

Η Βραζιλία θα παίξει χωρίς τον Ραφίνια στην αναμέτρηση με την Ιαπωνία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, καθώς ο διεθνής εξτρέμ δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη στον μηρό.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή στο Χιούστον, παραμένοντας στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας. Στόχος του ιατρικού επιτελείου είναι να τεθεί στη διάθεση της «Σελεσάο» για τη φάση των «16», εφόσον η Βραζιλία εξασφαλίσει την πρόκριση απέναντι στους «Μπλε Σαμουράι».

Ο Ραφίνια τραυματίστηκε στο παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Αϊτή και δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Η Βραζιλία ολοκλήρωσε την πρώτη φάση στην κορυφή του 3ου ομίλου με επτά βαθμούς, ενώ η Ιαπωνία προκρίθηκε ως δεύτερη από τον 6ο όμιλο.

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