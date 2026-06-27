To Top-10 της Euroleague με Μπαντιό, Μοντέρο και στην κορυφή τον Χέις-Ντέιβις (vid)

Η Euroleague δημοσίευσε το Top-10 της σεζόν που ολοκληρώθηκε και μέσα σε αυτό βρίσκονται δύο μελλοντικοί παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Σε αυτές τις δέκα φάσεις εντυπωσιασμού, θεάματος, αλλά και ουσίας συμπεριλαμβάνονται δύο ονόματα που απασχόλησαν έντονα μεταγραφικά τους «αιωνίους».

Ο Μπράνκου Μπαντιό, ο οποίος θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν, «απογειώθηκε» με τη φανέλα της Βαλένθια για να κόψει πολύ ψηλά τον Γιόβιτς της Μπάγερν Μονάχου, παίρνοντας τη θέση 7 στο Top-10.

Στο Νο.2 συναντάμε ακόμα έναν παίκτη της Βαλένθια: Ο Ζαν Μοντέρο, που έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, πέτυχε ένα τρίποντο, αφού πρώτα… ξάπλωσε στο παρκέ με τις ντρίμπλες του τον Μίτσιτς της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Και στην κορυφή το νικητήριο σουτ του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στο Game 2 των playoffs κόντρα στη Βαλένθια, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με το 2-0 στη Roig Arena, που ωστόσο στη συνέχεια δεν ήταν αρκετό για να φέρει τον Παναθηναϊκό στο Final Four.