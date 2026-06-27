ΜΜΕ Τουρκίας: «Επαφές της Ερζουρούμσπορ με τον Οζντόεφ»

Η νεοφώτιστη στην Τουρκία, Ερζουρούμσπορ, βρίσκεται σε επαφές με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ σύμφωνα με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

Όπως έχετε διαβάσει μέσα από το SDNA, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μία στασιμότητα στο θέμα της παραμονής του Μαγκομέντ Οζντόεφ στον ΠΑΟΚ, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται πως δεν έχουν βρει κοινό σημείο επαφής.

Σύμφωνα με σημερινό (27/6) ρεπορτάζ από την Τουρκία και συγκεκριμένα του δημοσιογράφου Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ, η Ερζουρούμσπορ έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Μαγκομέντ Οζντόεφ, προκειμένου να τον φέρει ξανά στην τουρκική λίγκα.

Η ομάδα της Τουρκίας κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας. Υπενθυμίζεται, πως ο Ρώσος χαφ του Δικεφάλου ήρθε στη Θεσσαλονίκη από την Τουρκία, καθώς φορούσε τη φανέλα της Καραγκουρμούκ, στην οποία είχε συνυπάρξει με τον Αντρέα Πίρλο, γνωρίζοντας αρκετά καλά το πρωτάθλημα της Τουρκίας.