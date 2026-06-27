Στο «κόλπο» για τον Τζέιλεν Μπράουν οι Μπλέιζερς

Ένας νέος πιθανός προορισμός εμφανίστηκε στο προσκήνιο για τον σταρ των Μπόστον Σέλτικς, Τζέιλεν Μπράουν.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν πηγές μέσα από τη λίγκα αναφέρουν ότι οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς κινούνται πλέον ενεργά για την απόκτηση του Μπράουν.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, το ζήτημα είναι το κατά πόσο είναι διατεθειμένοι οι Μπλέιζερς να ικανοποιήσουν τις υψηλές απαιτήσεις της Βοστώνης στις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ανταλλαγή.

Ακόμα, το ESPN ανέφερε πρόσφατα ότι οι Σέλτικς, σε πρόσφατες συζητήσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες, ζήτησαν τέσσερα draft picks πρώτου γύρου για να παραχωρήσουν τον Μπράουν, ο οποίος τη φετινή σεζόν είχε την πιο παραγωγική του χρονιά με 28.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Χόρνετς και οι Ρόκετς δεν κινούνται ενεργά για την απόκτησή του.