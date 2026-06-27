Βιλερμπάν… 58 εκατ. ευρώ: O Πάρκερ επιβεβαίωσε τις μεταγραφές των Φρανσίσκο, Τάις και Μπρουκς

Η Βιλερμπάν μπαίνει σε μια νέα εποχή με τον Τόνι Πάρκερ στον πάγκο της και με ένα πολύ υψηλό μπάτζετ που θα έχει να διαχειριστεί ο Γάλλος κόουτς.

Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνία του Πάρκερ από τη Βιλερμπάν, δημοσιεύτηκε μια μεγάλη συνέντευξή του στην «L'ÉQUIPE», με τα γαλλικά Μέσα να αναδημοσιεύουν τις πληροφορίες.

Μεταξύ άλλων ο Πάρκερ κάνει λόγο για την ενίσχυση του ρόστερ επιβεβαιώνοντας τις μεταγραφές των Σιλβέν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Τάις, Αρμόνι Μπρουκς, Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ και του αδερφού του, Κρις Μπαμπ. Στην ομάδα θα ενταχθεί και ο Μποθ Γκας από την Μπουργκ.

Μεταξύ άλλων ο Πάρκερ θα έχει στο πλευρό του τον επί χρόνια προπονητή της εθνικής Γαλλίας, Βενσάν Κολέ και συνολικά το τεχνικό του επιτελείο θα αποτελείται από 9 άτομα!

Ακόμα, τονίζεται πως η Βιλερμπάν εκτοξεύει τον οικονομικό προϋπολογισμό της με αύξηση 210% σε σχέση με τη σεζόν που έκλεισε και πάει στα 58 εκατομμύρια ευρώ (μικτά)!

Ο ίδιος ο Πάρκερ ανέφερε πως θέλει να φέρει στην ομάδα τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, θέτοντας δηλαδή τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.