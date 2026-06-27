Ανατροπή με Γουίλιαμς και Πίνο!

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που υποβλήθηκαν οι διεθνείς wingers ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (27/6) η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF).

Οι Γέρεμι Πίνο και Νίκο Γουίλιαμς τραυματίστηκαν στην τελευταία αναμέτρηση της φάσης των ομίλων με την Ουρουγουάη και άπαντες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ανησύχησαν για το μέλλον τους στο τουρνουά.

Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, αμφότεροι υπέστησαν τραυματισμούς «μέτριας σοβαρότητας» και παραμένουν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, όπου θα αξιολογούνται επί καθημερινής βάσης.

Στην περίπτωση του Γέρεμι Πίνο, ο ακτινολογικός έλεγχος απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάγματος, με τον εξτρέμ από τα Κανάρια Νησιά να ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση του ώμου.

Όσον αφορά τον Νίκο Γουίλιαμς, ο ποδοσφαιριστής υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό προσαγωγό, έπειτα από το δυνατό χτύπημα που δέχθηκε στη διάρκεια του αγώνα με τη «Σελέστε». Η Ομοσπονδία διευκρίνισε ότι η επιστροφή των δύο παικτών στην αγωνιστική δράση θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας τους τις επόμενες ημέρες.

Παρότι αμφότεροι παραμένουν εκτός προπονήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων έφεραν ανακούφιση στις τάξεις της Ισπανίας, καθώς αποκλείστηκαν σοβαρότεροι τραυματισμοί και διατηρούνται ελπίδες επιστροφής τους στη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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