Από την Πολωνία στη Σλοβενία ο Κούτρης!

Η περσινή αντίπαλος της ΑΕΚ και πρωταθλήτρια Σλοβενίας, Τσέλιε, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Λεονάρντο Κούρτη!

Παρά το ενδιαφέρον από ομάδες της Stoiximan Super League, αλλά και της Κύπρου, ο Λεονάρντο Κούτρης θα μετακομίσει από την Πολωνία και την Πογκόν, όπου κατέγραψε 4 γκολ και 12 ασίστ σε 133 εμφανίσεις, στο Τσέλιε και τον τοπικό σύλλογο της Σλοβενίας.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, του Εργοτέλη, του ΠΑΣ Γιάννινα και 31χρονος αριστερός μπακ θα αγωνιστεί σε πέμπτη διαφορετική χώρα και τέταρτη ομάδα στο εξωτερικό μετά τη Μαγιόρκα και τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, επίσης.