Ο Πρίφτης πήρε στην Ρετζιάνα πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ

Τη φανέλα της Ρετζιάνα θα φοράει για τη σεζόν 2026/2027 ο Ντέρεκ Ογκμπέιντε, καθώς ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του.

Ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ (2021-22), επιστρέφει στη Serie A για λογαριασμό της ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη, με τον Έλληνα προπονητή να εξηγεί τους λόγους της επιλογής του: «Ο Ογκμπέιντε γνωρίζει καλά το ιταλικό πρωτάθλημα, και τα κύρια όπλα του είναι η έφεση στα ριμπάουντ και το παιχνίδι στο πικ εν ρολ».

Ο 29χρονος Νιγηριανός σέντερ (2.06μ.) ξεκίνησε την καριέρα του από την Κύπρο και την ΑΕΚ Λάρνακας (2019) και ακολούθησαν η Χάποελ Εϊλάτ, ο ΠΑΟΚ και η Κόνιασπορ. Έπειτα μέσα σε μια τετραετία έπαιξε σε 8 ομάδες.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ντέρεκ Ογκμπέιντε έδειξε έτοιμος για τη νέα πρόκληση:

«Επέλεξα τη Ρέτζιο Εμίλια γιατί είναι μια σπουδαία ομάδα στην Ιταλία με σταθερή ευρωπαϊκή διάσταση. Θέλω να φέρω δυναμισμό, να παίξω ένα θεαματικό μπάσκετ για τον κόσμο μας, αλλά πάνω από όλα να κερδίζουμε, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία μου. Το επίπεδο του πρωταθλήματος θα είναι ακόμα πιο υψηλό φέτος και πρέπει να παρουσιαστούμε απόλυτα έτοιμοι. Ανυπομονώ να βρεθώ στην πόλη και να γνωρίσω τους οπαδούς μας».