Τουρκικά ΜΜΕ: «Επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ για Χατζηδιάκο, διαφορά στο οικονομικό»

Όσα αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ για την πρόταση του ΠΑΟΚ στον Παντελή Χατζηδιάκο

Οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου φαίνεται να μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς.

Την ίδια εικόνα μεταφέρουν και δημοσιεύματα από την Τουρκία, με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ να αποκαλύπτει νέες πληροφορίες για το ενδιαφέρον του Δικεφάλου, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά και τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Κοπεγχάγη για τον Έλληνα διεθνή κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αποτελεί την κορυφαία επιλογή για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Όπως αναφέρει ο Κονούρ σε ανάρτησή του, οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε συζητήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα αποκαλύπτει και τη διαφορά που υπάρχει στο οικονομικό σκέλος, καθώς η Κοπεγχάγη φέρεται να ζητά περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, την ώρα που η πρόταση του ΠΑΟΚ αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.