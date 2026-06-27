Πρώτος με προσωπικό ρεκόρ στην Ρώμη ο Χρήστου

Πρώτη θέση για τον Απόστολο Χρήστου στην Ρώμη.

Ακόμη μία εντυπωσιακή κούρσα έκανε ο Απόστολος Χρήστου, στο σπουδαίο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης «Sette Colli», που φιλοξενείται στη Ρώμη.

Ο Ελληνας πρωταθλητής κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100μ. ύπτιο και πήρε τη νίκη με 52.47, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ (52.53 από το «Ακρόπολις»).

Με την επίδοση αυτή, ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης ανεβαίνει στο Νο4 του κόσμου για φέτος και στο Νο2 της Ευρώπης -πίσω από τον Βρετανό Ολιβερ Μόργκαν-, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε τον περασμένο μήνα και ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Παρίσι.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Αννα Ντουντουνάκη, η οποία πέτυχε την καλύτερη φετινή της επίδοση στα 100μ. πεταλούδα με 57.79, κατέλαβε την τρίτη θέση και επιβεβαίωσε το όριο για το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.

Νικήτρια ήταν η Αμερικανίδα Γκρέτσεν Ουόλς, πρωταθλήτρια κόσμου και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, με το εντυπωσιακό 54.82, με δεύτερη την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο με 57.24.

Στον «μικρό» τελικό του αγωνίσματος, η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε έκτη με 59.37 και κατετάγη 14η στο σύνολο.

Η Ελένη Αντωνιάδου με 1:01.70 ήταν δεύτερη στον «μικρό» τελικό των 100μ. ύπτιο και 10η στο σύνολο και ο Απόστολος Παπαστάμος αντίστοιχα πέμπτος και 13ος στα 400μ. μικτή ατομική με 4:21.82.