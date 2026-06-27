Ράλι Ακρόπολις: Συνεχίζει να προηγείται ο Νεβίλ, 4.1 δευτερόλεπτα πίσω ο Οζιέ

Στις ειδικές της Κυριακής (28/6) θα κριθεί ο νικητής του Ράλι Ακρόπολις...

ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai παραμένει επικεφαλής στη γενική κατάταξη του ελληνικού αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) μετά την ολοκλήρωση του σαββατιάτικου σκέλους, ωστόσο ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota, Σεμπαστιάν Οζιέ, βρίσκεται μόλις 4.1 δευτερόλεπτα πίσω. Ο Νεβίλ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην πρώτη απογευματινή ειδική («Γυμνό 2») και, αφού ο Οζιέ ήταν 7.1 δευτερόλεπτα πιο αργός, ο Βέλγος αύξησε το προβάδισμά του έναντι του Γάλλου στα 10.8 δεύτερα ενόψει της τελευταίας ειδικής της ημέρας («Μαίναλο 2»). Την ίδια ώρα, ο Αντριάν Φουρμό είχε κλατάρισμα στο δεύτερο πέρασμα της ειδικής «Γυμνό» και έχασε πάνω από δύο λεπτά, με αποτέλεσμα ο Τακαμότο Κατσούτα να «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση της γενικής.

Όμως, ο Οζιέ «απάντησε» με τον καλύτερο χρόνο στο δεύτερο πέρασμα της ειδικής «Μαίναλο» και, αφού ο Νεβίλ κατετάγη τρίτος, όντας 6.7 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Γάλλο (σ.σ. ο Βέλγος τερμάτισε την ειδική με ζημιά στο μπροστινό μέρος του i20 N Rally1, ωστόσο δήλωσε βέβαιος ότι θα μπορέσει να φέρει το αυτοκίνητο πίσω στο σέρβις), η μεταξύ τους διαφορά «έπεσε» στα 4.1 δεύτερα ενόψει του κυριακάτικου σκέλους. Σόρντο και Έβανς είχαν κλαταρίσματα εμπρός δεξιά στο δεύτερο πέρασμα της ειδικής «Μαίναλο», με τον Ισπανό να χάνει ένα λεπτό και τον Ουαλό περίπου δύο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ύστερα από παράπονα που εξέφρασαν οδηγοί για πολύ μεγάλη φθορά ελαστικών στο πρώτο κομμάτι της ειδικής «Γυμνό», το μήκος της διαδρομής για το δεύτερο πέρασμα μειώθηκε κατά 4,5 χιλιόμετρα, προκειμένου να αποφευχθεί το σημείο που προκαλούσε τα μεγαλύτερα προβλήματα στα λάστιχα. Έτσι, οι διοργανωτές εξέδωσαν την εξής ανακοίνωση: «Η ε.δ. 12 ΓΥΜΝΟ έχει μειωθεί κατά περίπου 4,5 χλμ. από την αρχική της αφετηρία, λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος μετά το πρώτο πέρασμα. Ως εκ τούτου, η εκκίνηση της Ειδικής θα πραγματοποιηθεί από νέο σημείο, πιο μπροστά κατά μήκος της διαδρομής».

Επίσης, άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι το δεύτερο πέρασμα της ειδικής «Γυμνό» διεκόπη μετά τη διέλευση των αυτοκινήτων της κατηγορίας Rally1, καθώς και αυτών των Αντρέας Μίκελσεν και Ρόμπερτ Βίρβες, που ήταν τα πρώτα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally2, εξαιτίας μη συμμόρφωσης θεατών. Η σχετική ανακοίνωση ανέφερε: «Η ε.δ. 12 (Γυμνό) διεκόπη λόγω μη συμμόρφωσης θεατών με τις οδηγίες ασφαλείας που δόθηκαν από τους ανθρώπους της διοργάνωσης. Η ασφάλεια των αγωνιζομένων, των θεατών και των στελεχών του αγώνα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Η διαδρομή παραμένει κλειστή στην κυκλοφορία, καθώς θα χρησιμοποιηθεί για τη διέλευση των υπόλοιπων αγωνιστικών αυτοκινήτων».

Αύριο (28/6) διεξάγονται οι τελευταίες τέσσερις ειδικές διαδρομές του Ράλι Ακρόπολις (Άγιοι Θεόδωροι 1 & 2, Λουτράκι 1 & 2), συνολικού μήκους 84 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Το δεύτερο πέρασμα της ειδικής Λουτράκι είναι η τελευταία ειδική του αγώνα, που είναι επίσης γνωστή ως "power stage" και η οποία χαρίζει επιπλέον βαθμούς στα πέντε ταχύτερα πληρώματα.

Η πρώτη δεκάδα του Ράλι Ακρόπολις μετά την ολοκλήρωση του σαββατιάτικου προγράμματος έχει ως εξής:

1. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 2 ώρες 40:18.7

2. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) + 4.1

3. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 2:17.0

4. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 3:00.6

5. Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) + 3:01.6

6. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) + 4:38.3

7. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 4:43.1

8. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) + 5:17.8

9. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) + 5:54.6 --Κατηγορία WRC2--

10. Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) + 6:08.5 --Κατηγορία WRC2--