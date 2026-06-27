Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ σε ακρόαση στην ΕΕΑ για το σκάνδαλο του αιώνα, τα ΜΜΕ… το ξέχασαν

Παρακαλούσε η πλευρά Λιόλιου να αναβληθεί η διαδικασία, παρακαλούσε να μη ληφθούν υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που τον ενοχοποιούν, αλλά για τα ελληνικά Media δεν συνέβη κάτι άξιο μιας απλής αναφοράς.

Το μπάσκετ ντροπιάζεται. Είναι στην επικαιρότητα για εντελώς λάθος λόγους, ειδικά σε μια εποχή επενδύσεων, εξαιρετικών ομάδων και κατακόρυφης αύξησης του ενδιαφέροντος από το φίλαθλο κοινό. Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία «βυθίζεται» στα σκάνδαλα. Με άμεσο τον κίνδυνο να περάσει στην ιστορία λόγω του Βαγγέλη Λιόλιου. Όχι για καλό φυσικά…

Η πλευρά του προέδρου της ΕΟΚ πέρασε από ακρόαση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για τις αποδείξεις που έχουν παραθέσει εδώ και καιρό η ΚΑΕ Μαρούσι και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου. Συνθέτοντας το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του αθλήματος, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να λειτουργεί ως ιδιοκτήτης ΚΑΕ παρά το θεσμικό του ρόλο, να εμπλέκεται με τη διαιτησία, να χρησιμοποιεί την Εθνική ομάδα ακόμη και για μεταγραφές.

Την Παρασκευή είχαμε την ακρόαση της πλευράς Λιόλιου και του Προμηθέα. Μετά από αναβολές που είχαν δοθεί. Αυτή τη φορά δεν δόθηκε, όπως και δεν έγινε δεκτό το αίτημα του προέδρου της ΕΟΚ, να μην θεωρηθούν αποδεικτικά στοιχεία τα μηνύματα. Σα να λέμε… τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.

Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε αυτή η διαδικασία στην ΕΕΑ. Στην Ελλάδα των τόσων ΜΜΕ, πόσο εύκολο είναι να βρείτε την είδηση; Η οποία επαναλαμβάνουμε δεν είναι κάτι απλό. Το σκηνικό οδηγεί στο μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του μπάσκετ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών Media, επέλεξαν να μην κάνουν την παραμικρή αναφορά στο γεγονός. Θεωρώντας προφανώς, πως με τον τρόπο αυτό δεν θα… λερωθεί ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ενώ στην πραγματικότητα, στην ήδη αποκρουστική θεσμική του εικόνα, πρόσθεσαν και την βεβαιότητα των φιλάθλων για την επικοινωνιακή του «προστασία» από το σύστημα.

Σε μια τέτοια κατάσταση, τόσο σοβαρή, η οποία μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στο ελληνικό μπάσκετ, επιλέχτηκε η σιωπή. Ούτε καν μια απλή αναφορά.

Σκεφτείτε λοιπόν από ποιους περιμένετε να σχολιάσουν τη διαιτησία της ΕΟΚ του Λιόλιου. Από ποιους περιμένετε να ακούσετε ή να διαβάσετε κριτική για τα κακώς κείμενα του ελληνικού μπάσκετ. Από τους ίδιους που στρουθοκαμηλίζουν θεωρώντας πως «έκρυψαν» το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μπασκετικής ιστορίας.