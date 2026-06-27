«Πάει στα δικαστήρια την Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς»!

Ο Μάικ Τζέιμς φαίνεται αποφασισμένος να πάει στα δικαστήρια την Μπαρτσελόνα!

Όπως αναφέρει η «Mund Deportivo», ο Αμερικανός άσος είναι έντονα δυσαρεστημένος με την στάση της ισπανικής ομάδας και θα καταφύγει στις στα δικαστήρια για να δικαιωθεί.

Ο λόγος; Ο Μάικ Τζέιμς ήταν επιλογή του Τσάβι Πασκουάλ, με τον Ισπανό τεχνικό τελικά να μην μένει στους Καταλανούς και τη νέα σεζόν και τη μετακίνηση του Αμερικανού άσου στην Μπαρτσελόνα να χαλάει, αφού όμως οι δύο πλευρές είχαν βάλει υπογραφές στα απαραίτητα έγγραφα.

Έτσι ο Μάικ Τζέιμς θα κινηθεί νομικά για να εξασφαλίσει όσα είχε συμφωνήσει και υπογράψει, με το επόμενο επεισόδιο της σειράς με την ισπανική ομάδα να γράφεται στα δικαστήρια.